Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.490 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Besonders schlecht liefen am Mittag die Autowerte, wobei etwa die Volkswagen-Papiere etwa acht Prozent absackten.“ Die Marktteilnehmer wurden doch stärker als befürchtet von den Gewinnwarnungen der Autokonzerne VW und Porsche überrascht“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Der Wochenstart habe sich zuerst relativ verhalten abgezeichnet, „doch dann reagierten die Investoren verschnupft auf die publizierten Fakten“, so der Experte. „Eigentlich ist der Markt von einer Beruhigung und Ausbildung einer Talsohle im angeschlagenen europäischen Automotive-Sektor ausgegangen. Umbau- und Restrukturierungsaktivitäten bei Porsche machen den Annahmen einen dicken Strich durch die Rechnung und belasten dadurch auch den Mutterkonzern VW.“ Es bleibe abzuwarten, wie hoch die Umbaukosten tatsächlich ausfallen und wie sich die Maßnahmen auf das operative Geschäft auswirken werden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1784 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8486 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,45 US-Dollar; das waren 23 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.