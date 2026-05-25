Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Pfingstmontag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgearbeitet. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 25.250 Punkten und damit rund 1,5 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten MTU, Daimler Truck und Heidelberg Materials, am Ende BASF, Fresenius und die Deutsche Börse.

"Die Investoren nutzen den dünnen Feiertagshandel, um den deutschen Aktienindex wieder über die Kursmarke von 25000 Punkten zu heben", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Handel sei von der Hoffnung auf erfolgreiche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran geprägt, wobei die Auswirkungen über die Energiemärkte hauptsächlich kurstreibend wirkten. "Die Nordsee-Ölsorte Brent Crude notiert aktuell unter der 100-USD-Kursmarke und gibt Anlass zur Freude bei den Marktteilnehmern. Es muss jedoch bedacht werden, dass sich die Verhandlungen noch lang hinziehen können und äußerst komplex sind."

Der heutige Feiertag werde weiterhin von sehr dünnen Handelsaktivitäten geprägt sein und insbesondere die fehlenden Handelsimpulse aus den USA würden sich am späten Nachmittag zeigen, so Lipkow. Die US-Finanzmärkte bleiben durch den Memorial Day geschlossen. "Die Handelsaktivitäten werden insgesamt durch die bekannten Antriebsthemen angetrieben."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1643 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8589 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 97,83 US-Dollar; das waren 571 Cent oder 5,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.