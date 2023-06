Dax baut Gewinne am Mittag aus – Anleger werden mutiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Donnerstag bis zum Mittag weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.840 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Airbus, Sartorius und Siemens.

Abschläge gab es nur bei wenigen Werten, darunter Vonovia, Zalando und Adidas. „Mit Blick in Richtung Konjunkturerholung in China werden die Investoren bei europäischen Aktien wieder mutiger“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. So stünden die Auto-Unternehmen stärker im Fokus. „Aber auch die Aktien von Siemens und Allianz profitieren von selektiven Käufen.“ Verkauft würden dagegen die defensiven Branchen. „Das Blatt hat sich zum gestrigen Handelsverlauf komplett gedreht“, so Lipkow. Dieses Wechselspiel werde wohl noch einige Handelstage Bestand behalten. „Eine grundsätzliche Trendumkehr lässt sich daraus nicht ableiten. Es reichen bereits kleinere Enttäuschungen und die Kursrichtungen drehen sich erneut“, sagte der Analyst. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0704 US-Dollar (+0,21 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9342 Euro zu haben.