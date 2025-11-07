Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenausklang hat der Dax noch einmal deutlich nachgelassen, zwischenzeitlich noch kräftigere Verluste aber am Ende etwas reduziert. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.567 Punkten berechnet, 0,7 Prozent unter Vortagesschluss. Auf Wochensicht hat der deutsche Leitindex etwa 1,7 Prozent verloren.

„Die Marktteilnehmer fokussieren sich zum Wochenschluss noch auf den Automotivsektor, weil dieser derzeit mit dem größten Pessimismus beseelt ist“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Nachmittag. „Insgesamt zeigt sich eine weiterhin ausgeprägte Tendenz zu Gewinnmitnahmen. Insbesondere bei den zuletzt gut gelaufenen Aktien werden die Chips vom Tisch genommen. Das bevorstehende Wochenende stellt derzeit eine nicht einschätzbare Bürde für die Investoren dar.“

Die zuletzt wieder verschärften Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China könnten über das Wochenende weiter an Dynamik gewinnen und dem Dax am Montag noch einmal erheblich zusetzen. Das handelstechnische Gesamtbild hat sich mit dem Bruch der 200er-Tagelinie stark eingetrübt und könnte ebenfalls zu weiteren Kursverlusten führen. Kurzfristig steht nach Ansicht von Marktbeobachtern nun der Kursbereich zwischen 23.000 und 23.400 Punkten im Raum.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1577 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8638 Euro zu haben.