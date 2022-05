Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt ist am Donnerstagmittag kräftig im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.725 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 2,0 Prozent gegenüber Vortagesschluss.

Gut lief es gegen den Trend für Lieferdienste wie Zalando oder Delivery Hero, die sogar im grünen Bereich waren. Größere Abschläge gab es unterdessen bei Deutsche Börse oder SAP, die aber beide ex-Dividende gehandelt wurden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0505 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9519 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 108,30 US-Dollar, das waren 77 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.