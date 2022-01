Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der DAX ist am Mittag tief im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.665 Punkten berechnet und damit 1,6 Prozent unter Vortagesschluss. Die Energiepreise zeigten sich auch am Freitag wieder hochvolatil und ohne einheitliche Richtung: Der Ölpreis sank deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 86,91 US-Dollar, das waren 147 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Gaspreis zeigte in die entgegengesetzte Richtung: Eine Megawattstunde (MWh) zur Lieferung im Februar kostete am Freitagmittag rund 77 Euro und damit knapp drei Prozent mehr als am Vortag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1328 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8828 Euro zu haben.