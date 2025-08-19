Dax dreht am Mittag etwas ins Plus – Fokus auf Equity-Storys

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Dienstag nach einem eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 24.390 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Porsche und die Commerzbank. Am Ende ließen die Aktien von Qiagen, Siemens Energy und Rheinmetall am stärksten nach.

„Die Investoren kaufen zwar vereinzelt deutsche Standardtitel ein, gehen jedoch sehr selektiv vor und fokussieren sich auf die wenigen Equity-Storys“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. In dem derzeitigen Marktumfeld falle es schwer, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung im Dax antizipieren zu können. „Es gilt, auf die wesentlichen Unternehmensnachrichten zu reagieren und Risiken bestmöglich auszugrenzen“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1683 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8559 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen.

Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,98 US-Dollar; das waren 62 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.