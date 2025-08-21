Dax dreht leicht ins Minus – Anleger warten auf Handelsimpulse

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.220 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und Airbus, am Ende Beiersdorf, die Deutsche Post und die Deutsche Börse.

„Die Marktteilnehmer bleiben derzeit weiterhin an den Seitenlinien stehen und warten auf weitere Handelsimpulse“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Das heute und morgen stattfindende Notenbanker-Treffen in den USA dürfte tendenziell ein Non-Event werden.“ Zu stark seien die Investoren derzeit auf die Themen Ukraine-Krieg und Inflationsentwicklung fokussiert.

„Die Stimmen von dem Treffen in Wyoming dürften lediglich schmückendes Beiwerk sein“, so Lipkow weiter. Die politische Komponente sei derzeit kaum präsent und die Einschätzung der Notenbanken zu den Inflationsentwicklungen in der EU und den USA bereits größtenteils eingepreist. „Somit bleibt dem Dax aktuell bestenfalls die Zeit für eine Kurskonsolidierung auf dem Kursniveau zwischen 23.900 und 24.350 Punkten.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1650 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8584 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,49 US-Dollar; das waren 65 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.