Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag etwas in den roten Bereich bewegt, sein Rekordniveau aber grundsätzlich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.090 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Fresenius und die Deutsche Telekom, am Ende BMW, Volkswagen und Brenntag.

"Nachdem der Dax kurz nach Handelseröffnung ein neues Rekordniveau bei 25.217 Punkten markiert hatte, setzen dann doch vereinzelte Gewinnmitnahmen ein und erteilen der Kursrekordjagd eine Zwangspause", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die besser als erwarteten Industriezahlen aus der deutschen Wirtschaft dürften nach dem Handelsstart als Katalysator gewirkt haben. "Nun warten die Marktteilnehmer auf neue Handelsimpulse."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1676 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8565 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 60,67 US-Dollar; das waren 71 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.