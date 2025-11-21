Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem schwachen Start in den Handelstag leicht erholt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.130 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

"Die erste Welle der ausgedehnteren Gewinnmitnahmen dürfte sich langsam dem Ende annähern", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Marktteilnehmer hätten, nach der geballten Vorlage von Handelsimpulsen am gestrigen Handelstag, erst einmal weitere Gewinnmitnahmen getätigt.

"Die Neuadjustierungen im makroökonomischen Bereich der USA und der Abbau des Überbewertungsniveaus im US-Technologiesektor haben ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Auch im asiatischen Handel zeichneten sich erste Konsolidierungserscheinungen vor dem Wochenende ab. Auffällig waren die Kursgewinne bei den bisherigen Handelswochenverlierern."

"Die Marktteilnehmer achten zudem heute auf die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der EWU und den USA. Die entsprechenden Indikationen aus Australien und Japan fielen leicht positiv und weitestgehend im Rahmen der Erwartungen aus", sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1518 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8682 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.038 US-Dollar gezahlt (-1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,72 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,28 US-Dollar, das waren 110 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.