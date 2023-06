Dax fährt sich fest – Inflationsrate im Juni steigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Donnerstag hat der Dax nach einem Start auf Vortagesniveau bis zum späten Nachmittag zugelegt, seine Gewinne jedoch am frühen Abend einbüßen müssen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.947 Punkten berechnet, 2 Punkte unter dem Schlussniveau vom Mittwoch. Der starke Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat im Juni wie erwartet wieder leicht zugelegt.

Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitgeteilt hat, wird die Inflationsrate voraussichtlich 6,4 Prozent betragen. Der Dax beendete seinen Ausflug in den grünen Bereich nach Bekanntwerden dieser Information und ließ ab dem Nachmittag nach. „Der Deutsche Aktienindex hat sich einmal mehr unterhalb der 16.000-Punkte-Marke festgefahren“, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets das Tagesgeschehen. „Impuls- und kraftlos steuert er auf eine Sommerpause zu, in der es noch einmal etwas ruhiger zugehen könnte.“ Der Dax brauche die Unterstützung der Wall Street, um seine Rally fortsetzen zu können, so Oldenburger. „Dort ist man aber damit beschäftigt, die Geldpolitik der kommenden Monate zu eruieren.“ Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0886 US-Dollar (-0,24 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9187 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 74,37 US-Dollar, das waren 34 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.