Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmorgen zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.400 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent gegenüber Vortagesschluss. Am Abend wird der Zinsentscheid der Federal Reserve erwartet.

Die US-Notenbank dürfte eine weitere Zinsanhebung vornehmen, die Frage ist aber, wie stark diese ausfällt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0478 US-Dollar (+0,6 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9544 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 121,00 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.