Dax gibt Gewinne wieder ab – Quartalsergebnisse im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem positiven Start in den Handelstag am Mittag nur noch knapp im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.875 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

An der Spitze der Gewinner stand die Deutsche Bank, gefolgt von Porsche und Vonovia. Einen massiven Einbruch verzeichnete hingegen Beiersdorf, der Hersteller für Kosmetikprodukte hatte zuletzt seine Jahresprognose gesenkt. Aber auch Zalando und Bayer zeigten deutliche Verluste.

Die Investoren sehen sich am Mittwoch mit einer Reihe an Quartalsergebnissen konfrontiert, die nach Einschätzung des Marktanalysten Andreas Lipkow unterschiedlicher nicht sein könnten. „Während es im Immobilien- und Bankensektor wieder besser läuft, drückt der zurückgehende Konsum auf die Margen und Umsätze der Handels- und Konsumartikelunternehmen“, so Lipkow.

Bei Zalando und Beiersdorf habe sich der weiter abschwächende Konsum besonders gezeigt. Bei Siemens Energy hätten volle Auftragsbücher der Tochter Siemens Gamesa und eine avisierte Dividendenzahlung überrascht. „Bei den Aktien zeigte sich jedoch eine ausgeprägte Tendenz zu Gewinnmitnahmen“, sagte der Aktienexperte. Der Handel werde heute weiter in ruhigen Kursbahnen verlaufen. Auch in den USA zeige sich eine gewisse Sommermüdigkeit und Kurskonsolidierung in vielen Branchen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1595 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8624 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,65 US-Dollar; das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.