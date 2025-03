Dax gibt Großteil der Gewinne vom Vortag wieder ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter in den roten Bereich bewegt und einen Großteil der kräftigen Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.675 Punkten berechnet, 2,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

Nur wenige Werte rangierten am Mittag entgegen dem Trend im Plus, am stärksten Rheinmetall, Eon und MTU. Die größten Abschläge gab es unterdessen bei den Papieren von Continental, FMC und Daimler Truck. Conti hatte am Morgen neue Geschäftszahlen vorgelegt, die bei den Anlegern offenbar nicht gut ankamen. Unter anderem will der Autozulieferer seinen Sparkurs fortsetzen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0516 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9509 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,91 US-Dollar; das waren 71 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.