Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag etwas weiter nachgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.675 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Beiersdorf, die Münchener Rück und FMC, am Ende Siemens Energy, Infineon und Hochtief.

Offenbar sind die Anleger nach der Rekordjagd der vergangenen Tage aktuell nicht gewollt, zu sehr ins Risiko zu gehen. "Die Anleger in Frankfurt sind weiter eher geneigt, ihre Risikopositionen zu reduzieren, statt neue aufzubauen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. Außerdem verabschieden sich viele Investoren langsam aber sicher in die Sommerpause.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1429 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8750 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,73 US-Dollar; das waren 74 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.