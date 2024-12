Dax hält sich am Mittag im Plus – Anleger warten auf neue Impulse

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.115 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Zalando und Heidelberg Materials, am Ende Porsche, Rheinmetall und Fresenius.

„Die Marktteilnehmer warten mit hohen Erwartungen auf die Quartalszahlen von Nvidia“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Dieses Ereignis habe derzeit sogar den Spannungsbogen rund um die Zinssenkungsspekulationen der US-Notenbank übertroffen. „Die Investoren gehen im KI-Sektor weiterhin von einer hohen Wachstumsdynamik aus“, so Lipkow. „Das hatte sich bereits gestern in der US-Handelssitzung und heute im frühen asiatischen Handel gezeigt.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0550 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9479 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,56 US-Dollar; das waren 25 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.