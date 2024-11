Dax hält sich am Mittag im Plus – Anspannung steigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.585 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Continental und Aidas, am Ende die Porsche Holding, Zalando und Volkswagen.

„Die Anspannung in den Finanzmärkten steigt und die Marktteilnehmer starren gebannt auf ihre Monitore, um zu sehen, ob der Dax heute ein neues Rekordkursniveau ausbilden kann“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Das wäre in der aktuellen Situation umso erstaunlicher, da die Vorgaben nicht unbedingt rekordwürdig sind.“

Genug potenzielle Spielverderber gebe es derzeit an den internationalen Finanzmärkten zur Genüge und somit stelle sich im Anschluss direkt die Frage der Nachhaltigkeit. Der Fokus liege am bisherigen Handelstag klar auf den zyklischen Branchen, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0799 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9260 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,35 US-Dollar; das waren 93 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.