Dax hält sich am Mittag im Plus – bisher keine großen Kurssprünge

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Dienstag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.940 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Gewinner standen Infineon, Airbus und Siemens. Die größten Verluste bis zum Mittag verzeichneten FMC, die Commerzbank und Continental.

Laut Marktanalyst Andreas Lipkow wird der Dax aktuell von einer anhaltenden Branchenrotation gestützt. „Die Investoren wechseln derzeit die Branchen und kaufen heute verstärkt zyklische Branchen und Technologietitel“, sagte Lipkow. Abgegeben würden dagegen die Bankaktien und die defensiven Titel.

„Das stellt keinen grundsätzlichen Paradigmenwechsel dar, sondern lediglich eine Konsolidierungserscheinung in einer typischen Sommerhandelsphase“, so der Analyst weiter. Der Handel verweile in engen Kursbahnen und es zeichneten sich keine großen Kurssprünge ab.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen weiter: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,96 US-Dollar; das waren 72 Cent oder 1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.