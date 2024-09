Dax hält sich am Mittag im Plus – Fed-Protokolle im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhalten freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.415 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Porsche und Siemens Healthineers, am Ende Bayer, Rheinmetall und MTU.

„Die Marktbreite bei den Indexunternehmen nimmt zu“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Gewinne hielten sich jedoch stark in Grenzen und zeigten zusätzlich das zögerliche Handelsverhalten der Investoren auf. Zusätzlich nimmt das allgemeine Handelsvolumen bereits seit mehreren Handelstagen stark, was ebenfalls ein Indikator dafür ist.

Die Marktteilnehmer warten am Mittwoch unter anderem auf das letzte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. „Davon erhoffen sich die Börsianer, genauere Auskünfte über die zukünftige Geld- und Zinsmarktpolitik in den USA erfahren zu können“, so Lipkow. Ansonsten bleibe die Tagesagenda weiterhin ausgedünnt. „Es ist eine typische Sommerhandelsphase an den Finanzmärkten, mit den entsprechend geringen Impulsen.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1123 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8990 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 77,66 US-Dollar; das waren 46 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.