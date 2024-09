Dax klettert am Mittag weiter ins Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Plus geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.605 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Die Investoren setzen zum Wochenschluss insbesondere auf die Titel aus dem Banken- und Finanzsektor“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Diese Titel besitzen im aktuellen Umfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis. Zudem suchen die Marktteilnehmer Chancen bei den Aktien der Automotiveunternehmen. BMW, Daimler Truck und Mercedes-Benz befinden sich zusätzlich auf der Gewinnerliste.“

Die Stimmung unter den Börsianern habe sich in den vergangenen Handelstagen wieder aufgehellt. Das Sentiment deute jedoch noch auf einen langen und holprigen Konjunkturweg hin, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1116 US-Dollar (+0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8996 Euro zu haben.