Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nach oben geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.410 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Die Zinssenkungshoffnungen in den USA geben den Aktienmärkten neue Kursdynamik“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Das aktuelle Handelsbild werde insbesondere durch die Aktien mit Bezug zu KI-Aktivitäten geprägt. „So suchen Investoren verstärkt die Aktien von Siemens Energy und dem Baukonzern Hochtief. Aber auch Siemens und Infineon gehören zu den Tagesgewinnern.“

„Weniger gefragt sind die Unternehmen aus den defensiven Sektoren und dadurch befinden sich die Aktien von Eon, RWE und Merck auf der Verliererseite wieder. Die Investoren befinden sich augenscheinlich im Risk-On-Modus. Auch wenn Gold ebenfalls gefragt bleibt, zeigt sich eine zunehmend euphorische Stimmung an den europäischen Aktienmärkten“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.