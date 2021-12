Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.900 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Marktbeobachtern zufolge sind die Anleger aufgrund fehlender Impulse aktuell zurückhaltend. Die Umsätze sind demnach eher dünn. Die 16.000-Punkte-Marke ist kurz vor dem Jahresende aber noch in Reichweite. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Anteilsscheine von Sartorius, Zalando und Beiersdorf. Die Aktien von Porsche, Infineon und der Deutschen Post sind aktuell die Schlusslichter. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 28.906,88 Punkten geschlossen (-0,56 Prozent).