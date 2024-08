Dax legt am Mittag deutlich zu – SAP gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.600 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Sartorius und Fresenius, am Ende Porsche, Infineon und die Porsche-Holding.

„Für den deutschen Aktienmarkt stellt sich das Technologieschwergewicht SAP als Heilsbringer heraus“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Während es in der deutschen Automobilbranche, mit den Quartalszahlen von Porsche, einen ordentlichen Schlag in die Magengrube gegeben hatte, kann SAP auf ganzer Linie überzeugen.“ Das Handelsbild in Deutschland ähnele damit dem in den USA. Es sei keine einfache Zeit für Schnäppchenjäger. „Die Aufschläge bei den Technologieunternehmen sind augenscheinlich hoch, aber berechtigt“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0859 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9209 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen minimal: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,37 US-Dollar; das waren 3 Cent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.