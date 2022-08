Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der DAX deutliche Kursgewinne verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.587,56 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China lösten bei den Anlegern zwar Stirnrunzeln aus, eine echte Eskalation wird aber nicht befürchtet.

An der Spitze der DAX-Kursliste standen die Werte von Zalando mit über fünf Prozent im Plus, direkt vor denen von Continental und Infineon. Hellofresh-Aktien legten über vier Prozent zu. Am Listenende befanden sich kurz vor Handelsschluss die Papiere von BMW mit über fünf Prozent im Minus, direkt hinter denen von Symrise und Eon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0136 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9866 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.758 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 55,76 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 98,59 US-Dollar, das waren 195 Cent oder 1,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.