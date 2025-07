Dax legt deutlich zu – Preise für Öl und Gas gestiegen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Dienstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.217 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax bis zum Mittag seine Zugewinne auf und hielt sich im Anschluss auf hohem Niveau.

„Die Stimmung bei den Marktteilnehmern bleibt weiterhin für Aktien positiv“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Die relativ guten Aussichten in vielen Branchen belassen ein gutes Stimmungsbild. Auch wenn das weitere Aufwärtspotential bei den Dax 40 Unternehmen vorerst gedeckelt zu sein scheint, nehmen viele Investoren die Gelegenheit wahr, insbesondere bei den Technologietitel zu zugreifen.“

Lipkow sieht den Digitalisierungsdruck und sogenannte „Künstliche Intelligenz“ weiterhin als treibende Kräfte im Markt. „Vorsichtig bleiben die Marktteilnehmer hingegen bei den klassisch zyklischen Branchen“, erklärte er. „Wenn zugleich die ein oder andere Schnäppchenjagd bei den Automotiveaktien zu sehen ist, bleibt das Sentiment, nicht zuletzt durch die Strafsteuern, für diesen Sektoren eher gedämpft.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Rheinmetall, MTU und Siemens Energy an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Porsche, BASF und Deutscher Post.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im August kostete 34 Euro und damit vier Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 70,76 US-Dollar, das waren 72 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1539 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8666 Euro zu haben.