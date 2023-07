Dax legt deutlich zu und schließt über 16.000-Punkte-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start im Tagesverlauf deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.023 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Damit ist es dem Dax zum ersten Mal seit gut einer Woche gelungen, oberhalb der 16.000-Punkte-Marke zu schließen.

Am Nachmittag hatte die US-Statistikbehörde bekannt gegeben, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im Juni deutlich an Fahrt verloren hat. Die Inflationsrate sank von 4,0 Prozent im Mai auf nunmehr 3,0 Prozent. „Zwei Wochen vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank gehen die Inflationsdaten in die absolut richtige Richtung“, kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst bei CMC Markets, das Tagesgeschehen. „Lag die gesamte Teuerungsrate in den USA im Mai noch ganze zwei Prozentpunkte vom Zwei-Prozent-Ziel der Fed entfernt, ist vier Wochen später die halbe Wegstrecke bereits geschafft.“ Fast noch entscheidender sei allerdings die Tatsache, dass auch die Kerninflation stärker zurückgekommen ist als erwartet, so Stanzl. „Sie lag im Juni bei 4,8 Prozent.“ Die größten Gewinne gab es bei Papieren von Zalando. Papiere des Online-Versandhändlers schlossen rund 10 Prozent im Plus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,1119 US-Dollar (1,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8993 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 80,19 US-Dollar, das waren 79 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.