Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.702 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Nach anfänglicher Zurückhaltung baute der Dax am Vormittag seine Zugewinne aus. Angesichts der Ankündigung des Irans, die Blockade der Straße von Hormus auszusetzen, sprang der Dax schließlich um über 300 Punkte nach oben. Die Passage der Meerenge soll während des Waffenstillstands im Libanon möglich sein. Fraglich bleibt, ob die Schifffahrt angesichts der Schwierigkeiten, den Transport von Gütern in der Straße von Hormus zu versichern, innerhalb von nur zehn Tagen wieder aufgenommen werden kann. Die Hoffnung von Anlegern dürfte auch sein, dass die Feuerpause verlängert werden kann oder gar in einem Abkommen mündet.

Der Großteil der Dax-Werte konnte am Freitag profitieren, am stärksten die Papiere von MTU, Infineon und Continental. Entgegen dem Trend rangierten die Aktien von Eon, Brenntag und RWE am Tabellenende im roten Bereich.

Der Ölpreis sank stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 88,73 US-Dollar, das waren 1066 Cent oder 10,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Auch der Gaspreis fiel deutlich: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 38 Euro und damit neun Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1804 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8472 Euro zu haben.