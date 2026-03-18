Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seinen Erholungskurs am Mittwochmittag fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.845 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, die Commerzbank und Heidelberg Materials, am Ende die Deutsche Telekom, FMC und RWE.

"Die Investoren preisen wegen des steigenden Drucks auf den Iran eine potenzielle Entspannung an den Energiemärkten ein", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Immer mehr Staaten forderten eine Lockerung der Situation in der Straße von Hormus. "Es soll eine politische und keine militärische Lösung herbeigeführt werden." Der Iran-Krieg verliere dadurch immer mehr an Schrecken für die internationalen Finanzmärkte.

"Dabei spielt die Entschleunigung der Ölpreissteigerungen eine wesentlich wichtigere Rolle als das aktuelle Niveau jenseits der 100-Dollar-Marke bei der Rohölsorte Brent", so Lipkow. "Im Vorfeld wurden von den Investoren Szenarien von 120 bis 150 US-Dollar durchgespielt, die nun an Wahrscheinlichkeit verlieren." Im Dax zeige sich dies durch einen verstärkten Fokus auf die Bankenwerte und die Renaissance der Autobauer. "Technisch befindet sich der Dax jetzt an der Schwelle, ein wieder optimistischeres Kursterrain betreten zu können. Hierfür wirkt die runde Marke von 24.000 Punkten wie ein Magnet."

"Im Fokus steht heute Abend die US-Notenbanksitzung, die Einblicke in die Einschätzung der Geldpolitiker zur konjunkturellen Lage und der Preisentwicklung in den USA geben wird", so der Analyst weiter. "Insbesondere das potenzielle Stagflationsthema dürfte dabei im Mittelpunkt stehen."