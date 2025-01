Dax legt zum Mittag weiter zu – Commerzbank vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat am Mittwoch nach einem Start leicht im Plus bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.312 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank-Aktien, am Ende die Papiere von Zalando, Beiersdorf und Symrise.

Impulse werden am Mittwoch von der Anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Zentralbank Federal Reserve erwartet, die für den Abend geplant ist. „Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA zeichnen ein uneinheitliches Bild. Starken Zahlen aus dem Einzelhandel steht ein überraschender Rückgang der Industrieproduktion gegenüber“, kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Dennoch bleibt für die Fed heute Abend die Option einer Zinssenkung, garniert mit einem vorsichtigen Ausblick auf ein Jahr 2025, in dem es nur sehr wenige oder gar keine weiteren Leitzinssenkungen geben könnte.“

Die Anleger hätten bereits begonnen, eine lange Zinspause von März bis Oktober einzupreisen, so Stanzl. „Daraus kann heute schnell eine noch längere Pause werden.“

An der Wall Street werde die fehlende Marktbreite allerdings zu einem Problem. „80 Prozent der Aktien im S&P 500 sind im Dezember gefallen. Kapital wird umgeschichtet raus aus qualitativ hochwertigen Aktien hin zu spekulativen Aktien aus dem Nasdaq 100, deren Kurse bereits Höchststände erreicht haben“, erklärte der Analyst. „Auf der anderen Seite haben die Investoren damit begonnen, den Einfluss von Trump auf die Aktienkurse zu hinterfragen. Gerade der Optimismus über die Auswirkungen von Deregulierung und Steuersenkungen auf Wachstum und Inflation könnte fehl am Platz sein.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0499 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9525 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,58 US-Dollar, das waren 39 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.