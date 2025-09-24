Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.520 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Deutsche Telekom und MTU, am Ende die Deutsche Bank, Adidas und Brenntag.

„Der Motor im Maschinenraum des Dax stottert weiter“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Rally-Versuche seien Fehlzündungen, während auf der Verkäuferseite das Interesse fehle. „Was bleibt, ist ein Handel, der immer enger wird. Seit nun schon vier Wochen fehlt dem deutschen Leitindex eine klare Richtung.“

Die Kehrtwende von US-Präsident Trump in der Ukraine-Politik bringe Rüstungsaktien heute ins Spiel. „Im asiatischen Handel sehen wir bereits teilweise Rekordnotierungen der entsprechenden Aktien. Zudem reagiert der Ölpreis, weil die geopolitischen Spannungen zunehmen und die USA und Europa Wege suchen, Indien und China dazu zu bewegen, kein Öl mehr aus Russland zu kaufen.“ Am Ende dürfte es für Russland zwar schwieriger werden, sein Öl zu verkaufen, aber jemand werde es nehmen. „Russland produziert fast so viel Öl wie Saudi-Arabien. Ein vollständiger Ausfall würde eine Katastrophe im Ölpreis auslösen“, so Stanzl.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1788 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8483 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,76 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.