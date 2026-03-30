Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag wieder auf das Kursniveau vom Freitag zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.290 Punkten berechnet und damit fast auf dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, MTU und Eon, am Ende Siemens Energy, Zalando und die Commerzbank.

"Die Anleger greifen heute vereinzelt bei Aktien aus dem Energiesektor und den defensiven Branchen wie Gesundheit und Telekommunikation zu", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Marktlage bleibe weiterhin schwierig. "Zwar hat der Aktienmarkt bereits einen Großteil der negativen Impulse eingepreist, doch noch fließen negative Nachrichten nach. Es ist kaum abzuschätzen, wie schnell sich die steigenden Energiepreise in den Teuerungsraten zeigen werden und wie teuer Öl noch werden kann." Eines sei aber sicher: "Die zerstörte Infrastruktur im Nahen Osten wird mit großer Sicherheit einen schnellen disinflationären Trend verhindern."

"Die Gefahr eines Inflationsschocks kann nicht von der Hand gewiesen werden", fügte Lipkow hinzu. Parallelen zur Zeit nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine seien erkennbar. "Derzeit helfen dem Gesamtmarkt das eher geringe Handelsvolumen und der dadurch abnehmende Verkaufsdruck. Noch ist es aber zu früh, um Entwarnung geben zu können. Sollte es zu einem Einsatz von US-Bodentruppen im Irankrieg kommen, müsste ein neues Kapitel aufgeschlagen werden."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1494 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8700 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,10 US-Dollar; das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.