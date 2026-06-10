Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.250 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Fresenius und die Deutsche Telekom, am Ende SAP, Siemens Energy und Siemens.

"Die Anleger in Frankfurt haben die heute leicht höheren Kurse im Dax zur Eröffnung sofort für Gewinnmitnahmen genutzt und insbesondere die Aktien der Indexschwergewichte SAP, Siemens und Siemens Energy verkauft", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Gesucht bleiben zur Wochenmitte Unternehmen aus den defensiven Sektoren.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt fragil und drückt auf die Stimmung der Investoren", so Lipkow. "Es ist derzeit vollkommen unklar, wann es zu einem Abkommen zwischen den USA und dem Iran kommen wird, um erneut und dann auch mal einen nachhaltigen Waffenstillstand zu erreichen." Hauptbelastungsfaktoren für den Aktienmarkt blieben entsprechend die hohen Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationsgefahren. "Solange es keine handfeste Lösung des Konflikts im Nahen Osten gibt, werden die Aktivitäten an den europäischen Handelsplätzen von jeder Menge Unsicherheit begleitet."