Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitagmittag weiter abgesackt – auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Um 12:30 Uhr stand der Index bei rund 23.485 Punkten und damit nochmals einen runden Prozentpunkt niedriger als bei Vortagesschluss.

Abverkauft wurden mit Abschlägen von über vier Prozent insbesondere Papiere von Scout24 und von Zalando – einem der beiden Tagesgewinner vom Vortag. Aber auch Standardwerte großer Traditionsunternehmen wie Bayer und Siemens büßten über zwei Prozent ein.

Als Grund für die Nervosität wurde allgemein die Sorge genant, dass der Kaufrausch der letzten Wochen übertrieben gewesen sein könnte, insbesondere im Bereich „Künstliche Intelligenz“. Verwiesen wurde unter Marktbeobachtern auch auf die kräftigen Kursverluste von US-Tech-Aktien vom Vortag.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1555 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8654 Euro zu haben.