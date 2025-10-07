Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Dienstag hat der Dax kaum verändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.3866 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start auf Vortagesniveau rutschte der Dax am Vormittag vorübergehend ins Minus. Mittags drehte der Index wieder ins Plus, wo er erst spät seine Zugewinne wieder abbaute.

„Der Handel bleibt weiterhin dünn und von nur wenigen Handelsimpulsen getrieben“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Der Dax hängt derzeit fast vollständig an den Kursentwicklungen der US-Finanzmärkte. Es muss sich nun zeigen, ob die bald beginnende Berichtssaison die derzeitigen Bewertungsniveaus rechtfertigen.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Symrise und SAP an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Bayer, Siemens Energy und BMW wieder.

Unterdessen stieg der Gaspreis geringfügig: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im November kostete 33 Euro. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 65,33 US-Dollar, das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1667 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8571 Euro zu haben.