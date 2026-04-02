Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Gründonnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.930 Punkten berechnet, 1,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, die Hannover Rück und Eon, am Ende Infineon, Siemens Energy und die Deutsche Bank.

"Donald Trump bestimmt aktuell fast im Alleingang die Richtung und das Tempo an den Börsen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Nach der kurzen Erholung schickt er die Börsen auf eine erneute Talfahrt. Die Börsen hatten gerade begonnen, eine friedlichere Zukunft einzupreisen - da schickt er US-Präsident neue Drohungen in Richtung Teheran." Die Reaktionen an den Börsen seien die erwarteten und mittlerweile bekannten: Aktien, Renten und der Bitcoin fallen und der Ölpreis steigt.

"Beim Dax dürfte die Erholung mit drei positiven Tagen in Serie heute zu Ende gehen", so Altmann. Im Fokus der Anleger stehe beim Dax jetzt die Marke von 23.000 Punkten. Seit Kriegsbeginn gab es bereits sechs Handelstage, an denen die Marke mindestens einmal nach oben oder unten durchbrochen wurde. "Und es ist gut möglich, dass hier noch einige Handelstage dazukommen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1529 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8674 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 108,00 US-Dollar; das waren 6,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.