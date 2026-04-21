Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.560 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Infineon und SAP, am Ende Beiersdorf, Airbus und die Deutsche Telekom.

"An den Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine zweite persönliche Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Börsen preisen weiterhin ein Ende des militärischen Konfliktes und eine schrittweise Normalisierung der Energiemärkte." Für den Fall, dass die Gespräche scheitern oder erst gar nicht stattfinden, sei das Enttäuschungspotenzial an den Börsen entsprechend groß.

"Trotz des gestrigen Rückschlages notiert der Dax komfortabel oberhalb seiner 200-Tage-Linie bei aktuell 24.113 Punkten", fügte Altmann hinzu. "Das ist als positives Zeichen zu werten. Das nachhaltige Überschreiten dieser wichtigen Trendlinie scheint tatsächlich neue Käufer in den Markt gelockt zu haben."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1775 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8493 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,21 US-Dollar; das waren 27 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.