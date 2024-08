Dax startet freundlich – Berichtssaison weiter im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 18.470 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten nach der Veröffentlichung neuer Geschäftszahlen die Papiere von SAP, am Ende befanden sich Porsche, die Porsche-Holding und Symrise.

„An der Wallstreet wurden gestern Teile der in der Vorwoche eingegangenen Trump-Trades aufgelöst“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Je größer die Chancen von Kamala Harris werden, desto mehr Trump-Trades würden liquidiert. „Der Wahlausgang gilt jetzt wieder als deutlich offener. Eine spannende Wahl ist an den Börsen meist auch mit erhöhter Volatilität verbunden.“ Von daher dürften die kommenden dreieinhalb Monate in der Politik und an der Börse gleichermaßen spannend werden, so Altmann.

Die Berichtssaison bleibt derweil im Fokus der Anleger. „SAP hat gestern Abend einen soliden Quartalsbericht geliefert“, sagte der Marktexperte. „In den USA folgen heute nach Börsenschluss mit Tesla und Alphabet die ersten beiden Unternehmen aus der Mag-7-Gruppe.“ Jetzt müssten die Big-Techs zeigen, dass die hohen Kurse auch von steigenden Gewinnen untermauert seien.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0881 US-Dollar (-0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9191 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 82,48 US-Dollar; das waren 8 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.