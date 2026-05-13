Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.092 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Merck, Siemens Energy und Eon, am Ende die Aktien von Rheinmetall, Adidas und Porsche Automobil.

"Impulse von der Unternehmensseite gibt es heute reichlich: Mit der Deutschen Telekom, Allianz, Siemens, Eon, RWE und Merck haben gleich sechs Unternehmen ihre Bücher geöffnet", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Es ist zumindest kurzfristig eine willkommene Abwechslung für die Anleger vom zähen und weiterhin undurchsichtigen Konflikt im Nahen Osten. Die Energiemärkte zeigen diese Verunsicherung durch höhere Ölpreise, was mittelfristig nicht nur für die europäische Wirtschaft zu einem Stolperstein werden könnte."

Für etwas Ernüchterung hätten gestern auch die anziehenden Preisdaten und die Abkühlungserscheinungen an dem US-Arbeitsmarkt gesorgt, erklärte der Analyst. "Das Risiko einer Stagflation in den USA rückt damit wieder in den Blickpunkt der Investoren. Die zweite Maihälfte könnte so auch den Beginn eines saisonalen Sommerpauseneffekts mit sich bringen", so Lipkow. "Zum Ende der Berichtssaison dürften viele Investoren zunächst an die Seitenlinie wechseln und sich die Entwicklung im Iran von der Ferne aus ansehen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1719 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8533 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 106,70 US-Dollar, das waren 112 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.