Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.785 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Merck und Rheinmetall, am Ende die Commerzbank, FMC und die Münchener Rück.

"Die Risikoneigung ist zurück", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine Weihnachtsrally lasse Anleger wieder mutiger werden. "Besonders deutlich ist das am Kurs des Bitcoin abzulesen. Seit dem Verlaufstief vom Montag ist es hier mehr als zehn Prozent nach oben gegangen." Auch beim Dax sei wieder vorsichtiger Optimismus zu spüren, so Altmann. "Die Hoffnung, dass die 200-Tage-Linie hält, hat einige Käufer in den Markt gelockt."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1641 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8590 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,74 US-Dollar; das waren 29 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.