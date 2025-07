Dax startet freundlich – US-Konsumausgaben im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.860 Punkten berechnet, 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Es kommt wieder neuer Schwung in den Dax“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Geben die Inflationsdaten aus den USA heute Nachmittag grünes Licht, könnte der Markt die 24.000er-Marke testen. Aus technischer Sicht hat der Dax in den vergangenen zweieinhalb Wochen einen Boden ausgebildet, von dem aus sich der Bullenmarkt über den Sommer fortsetzen könnte.“

Anleger setzten jetzt auf einen neuen Rally-Schub. Ihr Optimismus werde gespeist von aufkommenden Zinssenkungshoffnungen in den USA, sinkenden Renditen und einer ganzen Reihe von positiven Nachrichten in der Handelspolitik. Außerdem wecke die Aussicht auf eine expansive Fiskalpolitik in Deutschland die Lust auf Aktien.

„In den USA geht es heute um das Thema Inflation und Zinsen. Der Index der persönlichen Konsumausgaben könnte den schwächsten Wert seit Jahren zeigen und damit die Markterwartung von zwei Zinssenkungen der US-Notenbank noch in diesem Jahr bestätigen. Eine dritte Senkung wird ebenfalls für möglich gehalten, aber nicht als sicher erachtet.“

Aus den Wirtschaftsdaten in den USA lasse sich ablesen, dass sich die Konjunktur in den USA abkühle, allerdings sei eine Rezession weiterhin nicht auszumachen. „Das ist ein perfektes Szenario für Aktien: Verwerfungen in der Konjunktur bleiben aus und es gibt trotzdem die Aussicht auf weitere Zinssenkungen“, sagte Stanzl.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1708 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8541 Euro zu haben.