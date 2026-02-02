Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.440 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, die Hannover Rück und die Münchener Rück, am Ende Siemens Energy, Infineon und die Deutsche Bank.

"Der Weg des geringsten Widerstands scheint für den Dax aktuell nach unten zu führen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die überraschende Nominierung eines potenziell konservativen Vorsitzenden der US-Notenbank durch US-Präsident Trump habe die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. "Eigentlich war erwartet worden, dass US-Präsident Trump alles tun würde, um eine Powell-Nachfolge einzusetzen, die für schnell fallende Leitzinsen steht. Nun scheinen die Anleger nicht schnell genug aus dem Risiko gehen zu können; selbst Edelmetalle bieten keinen Halt mehr." Die Devise laute: "Cash Is King".

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1863 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8430 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,07 US-Dollar; das waren 3,25 Dollar oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.