Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.410 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 1,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Richtig gut lief es zunächst entgegen dem Trend nur für die Aktien von Fresenius sowie FMC. Zuletzt war bekannt geworden, dass Fresenius-Kabi-Chef Michael Sen neuer Vorstandsvorsitzender von Fresenius wird. Der Gaspreis schoss zum Wochenstart erneut auf ein neues Allzeithoch: Gas zur Lieferung im September verteuerte sich um mehr als zehn Prozent auf rund 271 Euro pro Megawattstunde, zwischenzeitlich waren es sogar fast 276 Euro. Der aktuelle Wert impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten, Steuern und Gasumlage, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.