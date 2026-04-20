Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.395 Punkten berechnet und damit 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Eon und die Commerzbank, am Ende Siemens Energy, die Deutsche Bank und SAP.

"Neue Spannungen rund um die Öffnung der Straße von Hormus drohen, die Schwankungsintensität zu Beginn der neuen Woche abermals zu erhöhen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Anleger sehen eine erneute Schließung der Straße von Hormus als Teil der Verhandlungen, und niemand rechnet damit, dass diese ohne Wendungen und Rückschläge auskommen werden." Solange jedoch der Iran auf Schiffe feuere und das ungewisse Fristende des Waffenstillstands näher rücke, werde die Nervosität auf dem Parkett nicht weiter abnehmen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1771 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8495 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,01 US-Dollar; das waren 5,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.