Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.825 Punkten berechnet, und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussstand vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Zalando und MTU, am Ende die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen.

Der Dax hatte es gestern den zweiten Tag in Folge nicht geschafft, nachhaltig über die 25.000-Punkte-Marke zu steigen. "Es fehlt dem Dax an einem zündenden Funken, an einem auslösenden Grund für einen Ausbruch nach oben", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Vor allem dürften viele Anleger auch damit beschäftigt sein, ihre Positionen in SpaceX zu kalibrieren. KI und SpaceX ziehen zurzeit einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, die anderen Märkten, wie dem Dax, fehlen dürfte."

"Mit der Hoffnung auf eine Rückkehr zu normalem Seeverkehr in der Straße von Hormus weicht die Angst vor kurzfristigen Engpässen bei Öl und anderen wichtigen Rohstoffen, und damit sinken die Ölpreise weiter", fügte Stanzl hinzu. Viele Detailfragen seien zwar kurzfristig noch nicht geklärt, aber die Märkte blickten bereits drei bis sechs Monate voraus und erwarteten eine weitestgehend entspanntere Lage an den weltweiten Ölmärkten. "Die Straße von Hormus sollte nun aber auch schnell geöffnet werden, da die Lagerbestände weiterhin rapide sinken. Bis jetzt ist der Gedanke, mit dem die Märkte spielen, vor allem die Hoffnung darauf, dass den Worten Taten folgen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1613 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8611 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 78,00 US-Dollar, das waren 96 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.