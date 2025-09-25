Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.595 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Porsche-Holding, BMW und Volkswagen, am Ende Siemens Healthineers, Siemens Energy und Heidelberg Materials.

„Der Dax tritt weiterhin auf der Stelle. Die Richtungssuche geht weiter“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Und solange nicht klar ist, wohin die Reise gehen wird, halten sich Käufer und Verkäufer gleichermaßen zurück.“ Die Umsätze liegen weiterhin deutlich unterhalb der historischen Durchschnittswerte. Das einzige Motto der Dax-Anleger scheine weiterhin „Abwarten“ zu lauten, so Altmann.

Im zweiten Halbjahr haben bislang 22 der zumindest zeitweise im Dax vertretenen Werte negativ zur Indexentwicklung, 20 positiv. „Das zeigt, dass sich der Dax längst im negativen Sinne von der globalen Rally abgekoppelt hat“, sagte der Marktexperte. Im zweiten Halbjahr hat sich der Dax bislang acht Prozent schlechter entwickelt als der US-Leitindex S&P 500. Einem US-Plus von sieben Prozent steht hier ein Dax-Minus von einem Prozent gegenüber.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1746 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8514 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 69,11 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.