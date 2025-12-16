Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.140 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

"Der Dax hat gestern den siebten Tag in Serie über der psychologisch so wichtigen Marke von 24.000 Punkten geschlossen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Damit fehlten dem deutschen Leitindex nur noch zwei Prozent zu seinem Rekordhoch aus dem Oktober. "Angesichts der schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Gegenwind heute allerdings deutlich zunehmen."

"Der Höhepunkt des heutigen Börsentages sind ganz klar die verspätet veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für den November", fügte der Analyst hinzu. "Dabei wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf ein Vier-Jahres-Hoch erwartet." Mit einer erneuten Abschwächung des Arbeitsmarkts würde eintreten, was Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen seiner letzten Pressekonferenz bereits prognostiziert hatte.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1756 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8506 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 59,94 US-Dollar; das waren 62 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.