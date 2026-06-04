Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.910 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Scout24 und Heidelberg Materials, am Ende Infineon, RWE und Eon.

Für den europäischen Handel zeichne sich am heutigen Handelstag eine leichtere Tendenz ab, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Zu lange haben die Marktteilnehmer konsequent die Warnzeichen ignoriert und werden langsam von der harten Realität eingeholt. Der Krieg im Iran ist noch am Laufen und die Verhandlungen stocken erneut."

"Die Energiepreise bleiben weiterhin hoch und belasten das Konsumentensentiment und bringen die Gefahr eines Zinsanhebungszyklus in die Finanzmärkte zurück." Die bisherige Unterstützung durch die massive Flucht in die KI- und Halbleiteraktien schwäche sich ab und zeige das wahre Gesicht der teilweise massiven Überbewertung in den Sektoren auf.

"Bestenfalls verabschieden sich die Investoren nun langsam in die Sommerpause und geben den Aktienmärkten dadurch Zeit zu konsolidieren", so Lipkow. "Ansonsten besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen und stärkeren Kurskorrektur an den internationalen Aktienmärkten, die die extreme Euphorie in einem Rutsch korrigieren könnte."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1606 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8616 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 96,82 US-Dollar; das waren 99 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.