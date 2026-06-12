Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.505 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten MTU, Heidelberg Materials und die Deutsche Bank, am Ende Brenntag, Rheinmetall und die Deutsche Börse.

"Wieder einmal preisen die Börsen einen Frieden im Iran", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und wieder ist die Lage unübersichtlich. Während Washington von Frieden spricht, dementiert Teheran eine Einigung. Bereits mehrere Male haben die Börsen ein endgültiges Kriegsende gepreist. Bisher war dieser Optimismus jedes Mal verfrüht." Ob die Börsen die Friedensglocke diesmal zur rechten Zeit läuten, werde erst die Zukunft zeigen.

Die Anleger blicken unterdessen auf den Börsengang von SpaceX, der bislang größte aller Zeiten. "Allein, dass ein solcher Börsengang möglich ist, zeigt, wie positiv die Grundstimmung an den Börsen immer noch ist", so Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1561 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8650 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 88,69 US-Dollar; das waren 169 Cent oder 1,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.