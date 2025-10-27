Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.260 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und SAP, am Ende MTU, die Deutsche Börse und Beiersdorf.

„Die Börsen feiern die Aussicht auf einen Handelsdeal zwischen den USA und China“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Die am Wochenende verlauteten Signale waren äußerst positiv. Ein Handelsdeal wird jetzt schon in die Kurse eingepreist.“ Es seien die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die jetzt hoffentlich einen langfristig tragbaren und langfristig haltbaren Deal schließen wollen. „Die möglichen höheren Zölle gegen Waren aus Kanada treten heute in den Hintergrund.“

Nachdem S&P 500 und Nasdaq 100 am Freitag erneut neue Rekordstände erzielt hatten, könne der Dax nicht Schritt halten, so Altmann. Während der S&P 500 im laufenden zweiten Halbjahr bereits 9,5 Prozent im Plus liegt, ist der Dax gerade mal 1,4 Prozent vorne. Anleger strömten zurück in die USA und kehrten Deutschland den Rücken. „Die Gewinn- und Wachstumsaussichten werden hierzulande aktuell deutlich schlechter eingestuft.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1628 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8600 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,91 US-Dollar; das waren 3 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.