Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.605 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Vor allem einige Firmenbilanzen sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise beschäftigte die Anleger am Morgen. Die Deutsche Börse hatte am Mittwochabend Zahlen vorgelegt: Der Börsenbetreiber verdiente demnach im vergangenen Jahr so viel wie noch nie. Die Erwartungen vieler Analysten wurden übertroffen. Auch von Siemens wurden neue Zahlen veröffentlicht. Der Technologiekonzern blickt optimistischer in die Zukunft – seine Umsatz- und Gewinnprognose schraubte das Unternehmen nach oben. Die Aktien von Siemens setzten sich auch an die Spitze der Kursliste. Das Statistische Bundesamt hatte unterdessen am Donnerstagmorgen einen leichten Anstieg der Inflationsrate im Januar gemeldet. Marktbeobachter blicken allerdings eher gelassen auf diese Entwicklung. “Im Dezember hat die Übernahme der Abschlagszahlung für die Gasheizungen die Inflationsrate nach unten verzerrt. Das wird in der aktuellen Inflationsrate wieder bereinigt”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der begonnene Abwärtstrend bleibe trotz des Anstieges intakt. Für die Börsen sei zudem positiv, dass der Anstieg geringer ausgefallen sei als von Anlegern und Analysten erwartet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0753 US-Dollar (+0,39 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9299 Euro zu haben.